Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі достроково покинув засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі після того, як розкритикував українські далекобійні удари по Росії.

Колбі розкритикував Київ за атаки на РФ і заявив, що вони не мали значної військової цінності, повідомляє The Telegraph.

Після цього він достроково залишив засідання, не дослухавши закритого брифінгу про хід війни, який проводив міністр оборони України Євген Хмара.

За словами німецьких джерел, поведінка представника Пентагону викликала у них занепокоєння щодо того, що адміністрація Дональда Трампа, по суті, стала на бік Росії проти України та її прихильників у Європі.

У ході однієї з найсміливіших на сьогодні операцій з глибоких ударів українці в понеділок знищили ділянку Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом. Цей міст давно вважається символом влади Путіна в Росії та на захоплених ним територіях.

Однак німецьке джерело повідомило, що під час зустрічі Колбі розкритикував Україну за її удари., вказавши на їхню низьку військову цінність.



Ця заява здивувала німецьких, британських та інших європейських чиновників, присутніх на зустрічі, оскільки вони вважають, що удари вглиб території Росії є військово ефективними та дестабілізують режим Путіна. Більшість учасників залишилися здивованими цим коментарем заступника глави Пентагону.



Німецьке джерело зазначило, що ці слова звучать іронічно, враховуючи, що США покладалися на далекобійні удари у своїй складній і хаотичній війні проти Ірану.



"Як американці можуть завдавати глибоких ударів [в Ірані], а потім критикувати країну, яка захищається від незаконного нападу, використовуючи глибокі удари?" – запитали вони.

Друге джерело підтвердило, що Колбі достроково залишив засідання.

"Він пішов, коли пішла преса", - повідомило джерело, що знаходилося в залі, додавши, що решту зустрічі США представляв Меттью Вітакер, їхній посол у НАТО.

Стверджувалося, що Колбі мусив піти, щоб встигнути на рейс із сусіднього аеропорту. Після того як він покинув зустріч, близько 17:00 за місцевим часом він провів пресконференцію в атріумі штаб-квартири НАТО, а потім попрямував до аеропорту.

"Колбі, безперечно, більше виступав на боці Росії, ніж на боці України, оскільки військова стратегія, зосереджена виключно на лінії фронту та ударах середньої дальності, позбавляє можливості запобігти оперативно-стратегічному успіху Росії. У тій залі США були єдиною країною, яка підтримувала російську версію подій, а не позицію України та решти коаліції", - сказало джерало.

Фото: скріншот.