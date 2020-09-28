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Курсант Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось выжить в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Алексея Кучера.

«Курсант сообщил обстоятельства, которые помогли сохранить ему жизнь: его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него, и он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая пылала в огне», - рассказал Кучер.

По его словам, сутки пострадавший провел с положительной динамикой. Состояние его на сейчас расценивается как средней степени тяжести, но с тенденцией к улучшению. «Температуры нет, гемодинамические показатели в норме, показатели крови и другие - в норме, - сообщил журналистам начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун. - Сегодня сделали перевязку, раны заживают первичным натяжением. Дополнений к лечению не требуется. Медикаментов и профессионального уровня врачей хватает для успешного лечения пострадавшего».

В то же время на Харьковщину продолжают прибывать родственники погибших.

«Установлены контакты с 20 семьями. С 16 семьями проведены встречи. Еще 4 - на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь», - сообщил Кучера.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.
ForUm

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