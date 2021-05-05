Трем подозреваемым по делу о катастрофе Ан-26 избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Укринформ.

«Решение принял в понедельник, 3 мая, Печерский суд Киева. Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа, и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток», - сообщили в пресс-службе.

Подозрение (по ст. 416 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил подготовки и проведения полетов и небрежное отношение к военной службе) данным офицерам объявили 30 апреля, всего по делу проходят 6 подозреваемых.

Напомним, 25 сентября 2020 года при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Печерский суд Киева взял под стражу бывшего командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26.