В результате крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.