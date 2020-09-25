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В результате крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
ForUm

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