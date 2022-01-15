Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил направили в Чугуевский городской суд Харьковской области обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины, сообщила пресс-служба ОГП.

Расследованием установлено, что бывшие Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» и в то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях.

Кроме того, они нарушили правила подготовки и проведения полетов.

Напомним, 25 сентября 2020 года при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Печерский суд Киева взял под стражу бывшего командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26.