Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом. Об этом на своей странице в Facebook сообщи глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы вице-премьер-министр Олег Уруский.

«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов», – отметил он.

Также вице-премьер подчеркнул, что установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

«Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в выполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом», – написал он.

По словам Уруского, правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета продолжает свою работу.

Он также сообщил, что Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 ожидается начать процесс выплат компенсаций семьям погибших.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.