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Канадский суд присудил 84 миллиона долларов семьям шести человек, погибших в январе 2020 года, когда иранский Корпус стражей исламской революции сбил вблизи Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Более 130 из 176 погибших имели связи с Канадой, пишет Радио Свобода.

Родственники, которым была присуждена компенсация в решении, объявленном 3 января, подали гражданский иск против Ирана и других чиновников, которых они считают виновными в инциденте. Иран не защищал себя в суде.

Адвокат истцов заявил, что его команда будет пытаться арестовывать иранские активы, включая нефтяные танкеры, чтобы обеспечить возмещение семьям жертв.

В мае 2021 года тот же суд в Канаде постановил, что уничтожение коммерческого самолета было умышленным террористическим актом, Иран осудил это решение как «позорное». Ранее Иран признал, что его силы нечаянно сбили направлявшийся в Киев самолет, приняв реактивный самолет за американскую ракету. В январе 2020 г. иранские силы находились в повышенной боевой готовности после убийства генерала Касема Сулеймани в результате удара беспилотника США.
ForUm

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