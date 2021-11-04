Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе самолета «Авиакомпании Гродно» АН-12БК EW-518TI в России, сообщил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

«3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет «Авиакомпании Гродно» АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь», - сообщается на сайте Министерства в среду.

Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал.

«В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации. Департаментом по авиации принято решение о приостановлении коммерческой эксплуатации самолетов АН-12 до получения результатов расследования», - отметили в ведомстве.