Подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета изменили подозрения. Об этом сообщил руководитель юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонид Маслов, адвокаты которой защищают одного из подозреваемых Андрея Антоненко, передает УНИАН.

«Изменено подозрение, коротко: Мотив. Убрали «ультранационалистические идеи», «величие арийской расы» и другой подобный трэш. Теперь «неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста». Эти неустановленные лица «привлекли» А. Антоненко, Я. Дугарь и Ю. Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив)», - заявил он.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко теперь «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок».

«Теперь они еще и уничтожили машину «Субару» и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще 2 статьи в обвинение. Удивительно, что не добавили препятствование профессиональной деятельности журналиста, ведь господин Шеремет ехал на работу, простите за «черный» юмор. Похоже, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств», - считает юрист.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.