Шевченковский районный суд города Киева постановил продлить на два месяца срок действия меры пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и срок действия обязанностей другой обвиняемой Яны Дугарь. Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Кузьменко с круглосуточного на ночной домашний арест.