также в разделеОбщество
Кулеба: Украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет
Украина отправит в Афганистан самолет за людьми 9
На КП «Житлоинвестбуд-УКБ» провели обыски из-за хищений средств на ремонте детсадов 9
В Беларуси завели дело на девушку умершего в Киеве активиста 12
Почти 200 человек пытались попасть в Украину с поддельными сертификатами о вакцинации 10
Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета хочет сложить полномочия 10
За время независимости границы Украины пересекли более 2 миллиардов человек 8
СБУ нейтрализовала в Кропивницком банду торговцев оружием 23
Полиция расследует вспышку COVID-19 в детском лагере в Одессе 19
«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев 17
Минздраву рекомендовали сократить интервал между прививками вакциной AstraZeneca 30
Минобороны: В Афганистане нет военнослужащих ВСУ 18
Никифоров объяснил, что должна была показать инсталляция на Институтской 32
В Афганистане застряли 12 украинских военных 26
В Крыму оккупанты провели обыски, задержаны 5 крымских татар 18
В Украине полиция переходит на усиленный вариант несения службы 17
В Украине зафиксировано 890 новых случаев COVID-19 43
МИД: Покинуть Афганистан хотят уже 90 украинцев 32

Шевченковский районный суд города Киева постановил продлить на два месяца срок действия меры пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и срок действия обязанностей другой обвиняемой Яны Дугарь. Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.     

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Кузьменко с круглосуточного на ночной домашний арест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги