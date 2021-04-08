Народные депутаты направили в Конституционный суд (КС) представление об обжаловании указов президента Украины об отстранении от должности Александра Тупицкого и об увольнении его и Александра Касминина от занимаемых ими должностей судей КС, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа»).

«В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.», – написала она в Facebook.

В комментариях нардеп уточнила, что представление подано депутатами фракций «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Напомним, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении Касминина судьей Конституционного суда».