Зеленський підписав три укази щодо санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав кілька указів про санкції проти російських виробників озброєнь, а також осіб і компаній, пов’язаних із нафтовим сектором РФ.

“Підписав сьогодні кілька нових санкційних рішень, це різні напрямки наших санкцій. Перше – продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою. Другий указ – російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників, комплектуючих. Третій указ – наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський підкреслив, що Україна разом із міжнародними партнерами комплексну політику тиску на Росію.

“Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо нові санкції Європейського Союзу – 19-й пакет – та відповідні кроки Сполучених Штатів”, – зазначив президент.

Він вкотре наголосив, що Росія має намір продовжувати війну.

“Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку. Путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде”, – сказав Зеленський.

На сайті Офісу президента оприлюднено укази про нові санкції проти Росії №747/2025, №748/2025 і №749/2025.