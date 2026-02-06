Зеленський присвоїв Київському авіаційному інституту статус національного

У п'ятницю, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв статус національного Державному університету "Київський авіаційний інститут". Про це свідчить інформація на офіційному порталі глави держави.

Йдеться про указ №101/2026, що відзначив вагомий внесок закладу у розвиток вищої освіти і науки України.

"Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Державного університету "Київський авіаційний інститут", його вагомий внесок у розвиток вищої освіти і науки України, постановляю: Надати статус національного Державному університету "Київський авіаційний інститут", — йдеться у документі.

Київський авіаційний інститут у столиці є одним із найбільших авіаційних та технічних освітніх закладів України, заснований у 1933 році. Він є правонаступником Національного авіаційного університету, має більш ніж 16 тисяч студентів і значний спектр освітніх програм: від авіаційних та інженерних до гуманітарних та бізнес-напрямів.