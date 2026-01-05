﻿
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №14/2026, яким призначив Сергія Кислицю першим заступником Керівника Офісу Президента України. 

Згідно з документом, Сергій Кислиця офіційно призначений на посаду Першого заступника голови Офісу Президента України

Президент Зеленський зазначив, що зустрівся з Кислицею для обговорення деталей дипломатичної роботи та посилення цього напряму в Офісі Президента, зокрема в частині забезпечення комунікації з міжнародними партнерами на найвищому рівні, розвитку двосторонньої співпраці та синхронізації з Міністерством закордонних справ України

Водночас Кислиця продовжить працювати в переговорному процесі, поєднуючи нову адміністративну роль із поточними функціями. 

Сергій Кислиця — досвідчений український дипломат: він обіймав посаду Заступника Міністра закордонних справ України та був Постійним представником України при ООН. 

