Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №14/2026, яким призначив Сергія Кислицю першим заступником Керівника Офісу Президента України.

Згідно з документом, Сергій Кислиця офіційно призначений на посаду Першого заступника голови Офісу Президента України.

Президент Зеленський зазначив, що зустрівся з Кислицею для обговорення деталей дипломатичної роботи та посилення цього напряму в Офісі Президента, зокрема в частині забезпечення комунікації з міжнародними партнерами на найвищому рівні, розвитку двосторонньої співпраці та синхронізації з Міністерством закордонних справ України.

Водночас Кислиця продовжить працювати в переговорному процесі, поєднуючи нову адміністративну роль із поточними функціями.

Сергій Кислиця — досвідчений український дипломат: він обіймав посаду Заступника Міністра закордонних справ України та був Постійним представником України при ООН.