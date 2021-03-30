Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий обжаловал в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КС.

Как сообщила пресс-служба суда, 29 марта 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины «в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины».

Истцом по делу выступает Александр Тупицкий, ответчиком – Зеленский.

Также оспаривает аналогичный указ президента и судья КС Александр Касминин.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 «О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Соответствующий указ «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении Касминина судьей Конституционного суда».