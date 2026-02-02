После Абу-Даби, перед Абу-Даби: по какой траектории движется мирно-переговорный воз

В понедельник, 26 января, президент Владимир Зеленский, апеллируя к докладу украинской переговорной группы, которая провела серию встреч в ОАЭ с американскими и российскими представителями, заявил о продолжении в ближайшие дни дипломатической линии в указанном формате. Детали – далее в материале ForUA.

Накануне украинская переговорная делегация доложила президенту Зеленскому после визита в ОАЭ о том, что уже на этой неделе готовятся новые трехсторонние встречи. «Согласно докладу, на встречах в Абу-Даби стороны обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые необходимы для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы», — не вдаваясь в детали, рассказал глава государства.

Попутно напомним, что двухдневный раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23–24 января. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на официального представителя США сообщил, что продолжение трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Объединенных Арабских Эмиратах запланировано на воскресенье 1 февраля. В то же время о том, что должностные лица касались экономических и военных вопросов, а также того, «какую часть украинской территории Россия продолжит удерживать после войны», сообщили Politico двое американских чиновников.

Вышеупомянутое издание Axios в свою очередь передает, что во время встречи обсуждались российские территориальные претензии на Донбассе, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и необходимые шаги по деэскалации с обеих сторон, «чтобы убедиться, что война завершена и не возобновится». «Обсуждалось всё. Никто не избегал обсуждения ни одного вопроса ни с одной из сторон. Ни один вопрос не остался без внимания, и нам не пришлось никого подталкивать. Все относились друг к другу с уважением, потому что люди действительно искали решение», — цитирует издание одного из американских чиновников.

«Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и другие члены американской делегации перемещались между комнатами, где проходили заседания российско-украинской рабочей группы. В конце второго дня переговоров три команды сели вместе на совместный обед. В какой-то момент все выглядело почти так, будто мы друзья. У меня появилось чувство надежды. Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы довольны тем, как сейчас складывается ситуация», — добавил собеседник издания.

Отдельно Axios цитирует одного из осведомленных американских чиновников, который считает, что «мы очень близки к встрече Путина и Зеленского». По словам этого должностного лица, если на следующей трехсторонней встрече в Абу-Даби будет достигнут больший прогресс, за ней может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.

Комментируя именно этот конкретно взятый тематический кейс, политолог Максим Яли отмечает: «Американцы реально находятся в параллельной реальности. Путин в Киеве… В Киеве, где после очередного обстрела сотни тысяч сидят без тепла, воды и света уже неделями. Так и вижу, как он возлагает цветы на кладбище, где похоронены украинские воины, убитые по его приказу. Или Зеленский в Москве. Перед предстоящими президентскими выборами. После десятков тысяч убитых мирных жителей, разрушенных городов, миллионов беженцев... Представляете такой сценарий? Я — нет».

«Американские СМИ пишут, мол, переговоры в Абу-Даби стали критически важным шагом для перехода к следующей стадии. По мнению одного из американских чиновников, очередная трехсторонняя встреча в Абу-Даби может открыть путь к проведению переговоров непосредственно в Москве или в Киеве. Как бы там ни было, но вопрос территорий не решен, компромисса нет. И в этих условиях встреча на любом уровне не имеет смысла... Надо их пиз.... бить до состояния взаимопонимания. Иначе никак», — акцентирует в свою очередь политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Действительно, сейчас встреча по линии Зеленский-Путин выглядит, мягко говоря, призрачной по многим причинам. Кстати, комментируя переговорный трек в Абу-Даби, нынешний глава Банковой о вероятном рандеву с кремлевским визави не сказал ни слова. Зато путинский пресс-секретарь Песков в понедельник, 26 января, констатировал: «Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать позитивно. Но впереди очень серьезная работа. И, да, вряд ли на этих переговорах возможна какая-то дружелюбность».

И если встреча в ближайшее время президента Украины и кремлевского диктатора по ряду объективных и субъективных причин действительно кажется чем-то из категории фантастики, то вполне «приземленные», насущные и принципиально важные для Киева вопросы также буксуют, несмотря на оптимистичные сигналы Банковой.

В частности, в минувшее воскресенье, 25 января, находясь с официальным визитом в Литве, на совместной с президентом Науседой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов готов к подписанию: «Документ готов на 100 процентов, мы ожидаем от партнеров готовности, даты и места, когда мы его подпишем». По словам действующего гаранта украинской Конституции, соглашение также отдельно должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада соответственно.

Отдельно президент упомянул о европейской части гарантий безопасности. В них, по словам Зеленского, должны быть зафиксированы результаты работы «коалиции решительных» и дата вступления в ЕС.

Впрочем, как подчеркивает Politico, Белый дом убежден в том, что именно гарантии безопасности для Украины со стороны США «имеют большее значение, чем европейские, несмотря на отказ Вашингтона отправлять военных для мониторинга прекращения огня».

«Представители Министерства обороны США говорят, что американские обязательства будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, полеты дронов для мониторинга линии разграничения и логистическую поддержку. Именно западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии стали одним из главных камней преткновения в переговорах. Европейские страны настаивают на небольшом присутствии войск в Украине для контроля режима прекращения огня, и возглавляют эти усилия Франция и Германия. Однако США обесценивают эти европейские обязательства, отмечая, что решающими являются именно американские гарантии безопасности», — подчеркивает Politico. Издание попутно цитирует неназванного представителя администрации Трампа: «Усилия "коалиции желающих" — это, конечно, хорошо. У них было несколько вертолетов, несколько военных и несколько гарантий здесь и там, но если поговорить серьезно с украинцами, то на самом деле имеют значение именно американские гарантии безопасности».

«Нас "кормят" подготовкой гарантий безопасности от США – соглашение, мол, готово. Заманивают в мир процветания Украины с 800 млрд долларов США. А что такое "формула Анкориджа" с решением "территориального вопроса", никто не объясняет. А в этом и есть главная проблема: останется ли Украина суверенной, или нас "нагнут" и будут в дальнейшем разговаривать с нами только в такой позиции. Переговоры в Абу-Даби — это какой-то разговор о "коте в мешке". Еще и с того кота бедного шерсть скребут безжалостно. То, что сегодня переговорщикам кажется лучшим из возможных вариантов, может настолько быть оторванным от реалий восприятия народом Украины, что потом можно попасть в ловушку невозможности выполнения обещанного. Надеюсь, у наших есть полное понимание этого момента», — предостерегает дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Пока же в западных СМИ появилась интересная информация о том, что гарантии безопасности для Украины со стороны Вашингтона якобы будут зависеть от согласия Киева на территориальные уступки. Правда, в Белом доме это оперативно опровергли.

«Это абсолютная неправда. Единственная роль США в процессе мирного урегулирования — это свести две стороны вместе, чтобы заключить соглашение», — сказала заместитель представителя Белого дома Анна Келли газете The Financial Times.

Тем не менее, это не отменяет главного: на данный момент всем, кроме разве что американских чиновников, очевидно, что страна-агрессор и далее имитирует стремление к миру, и переговорный «сад» на самом деле как был, так и остается переполненным яблоками раздора, тогда как реальных точек дипломатического соприкосновения не найти днем с огнем.