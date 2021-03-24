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Вчера, 23 марта, суд продлил меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, ветерану антитеррористической операции Андрею Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь, обвиняемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева, передает УНИАН.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов фигурантов дела, которые просили об изменении меры пресечения.

«Ходатайство защитника Кругового... в интересах Антоненко... об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника Беспалого... в интересах обвиняемой Кузьменко... об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного поручительства оставить без удовлетворения. Ходатайство прокурора удовлетворить...», - отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Суд продлил действия мер пресечения всем обвиняемым до 21 мая.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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