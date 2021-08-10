Детский врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, впервые с декабря 2019 возвращается к трудовой деятельности.

«В течение 17 лет своей жизни Юлия Кузьменко непрерывно спасала сердца маленьких украинцев, но в декабре 2019 года ее медицинская практика была прервана по абсолютно абсурдным и ложным обвинениям в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета», - говорится на странице сообщества Free Dr Kuzmenko.

Сегодня Кузьменко смогла приехать на свою работу и зайти в свою ангиооперационную где выполняют тончайшие малоинвазивные вмешательства в детские сердца ради их спасения.

«С сегодняшнего дня Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и, конечно же, встреча и теплые объятия с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который все это время поддерживал и ждал ее!» - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

4 августа Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Кузьменко с круглосуточного на ночной домашний арест.