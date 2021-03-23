Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования в красных зонах без защитных масок.

В Министерстве внутренних дел заявили, что за отсутствие защитной маски на улице будут штрафовать только тех граждан, которые являются злостными нарушителями.

Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях не установлено.

Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа, для иностранцев при въезде в Украину.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 25 марта вводит во Львовской области красный уровень эпидемической опасности.

Международная комиссия юристов в ООН призвала украинские власти воздерживаться от каких-либо действий, нарушающих принципы независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий председателя Конституционного суда Украины.

В Днипре с 25 марта вводятся строгие карантинные ограничения, идентичные предусмотренным для красной зоны эпидемиологической опасности.

Министерство внутренних дел обнародовало перечень лиц, которые считаются причастными к совершению хулиганских действий во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента 20 марта.

Одному из организаторов акции у Офиса президента Украины объявлено подозрение.

Вчера впервые с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажира столичной подземки.

Печерский райсуд Киева избрал задержанному на акции под Офисом президента 20 марта Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдоним Влад Сорд, - ред.) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, в Киеве могут вернуть проезд в общественном транспорте по спецпропускам. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый «Центр ДНР» в Марселе.

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают намерения открыть представительства российской политической партии «Справедливая Россия - За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Российской Федерацией ситуации в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ после митинга в поддержку Сергея Стерненко.

Политсовет «Голоса» предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который «наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии».