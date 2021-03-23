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Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования в «красных» зонах без защитных масок.

Об этом говорится в постановлении правительства от 22 марта, пишет Украинская правда.

В одном из пунктов постановления правительства говорится, что в «красных» зонах распространения коронавируса запрещается «пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно».

По закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования;

Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.
ForUm

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