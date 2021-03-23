Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, в Киеве могут вернуть проезд в общественном транспорте по спецпропускам.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает УНИАН.

По его словам, пока что введение спецпропусков не планируется.

«Но если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализаций, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта", - заявил он.



Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля введены строгие карантинные ограничения.

При этом столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.