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Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа, для иностранцев при въезде в Украину.

Соответствующее постановление от 22 марта обнародовано на правительственном портале.

Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде, правительством внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Украины, в том числе иностранцы могут пересекать ее при наличии полиса страхования, а также ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа.

Кроме того нормирован пункт, когда сотрудники Госпогранслужбы имеют право проверять у лиц, подпадающих под самоизоляцию, установку приложения «Дій вдома».

Согласно постановлению правительства, граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают. От самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов.
ForUm

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