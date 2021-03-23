Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ после митинга в поддержку Сергея Стерненко, заявили на Банковой.

«Сейчас Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офису президента 20 марта. ГУД будет выбирать компании, имеющие возможность выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах», - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски из гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы.

Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн.

Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание.

Как сообщал ForUm, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей.

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже там уточнили, что из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской.

При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.