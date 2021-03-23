Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый «Центр ДНР» в Марселе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. «Центр ДНР» в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили», - отметил он в Twitter.

Министр поблагодарил суд за справедливое решение.

В 2017 году прокуратура Франции уже обжаловала в суде деятельность общественного объединения, которое выдавало себя за «консульство ДНР» в Марселе. Тогда суд первой инстанции отклонил требования французской власти.

Апелляционное обжалование этого решения началось 16 февраля 2021 года в суде города Акс-ан-Прованс.

Так называемое представительство «ДНР» в Марселе открыли 25 сентября 2017 года в статусе общественного объединения. На открытии присутствовали несколько маргинальных французских политиков, общественных деятелей и российские журналисты.

Центр возглавил Юбер Фаяр, который был провозглашен «почетным представителем ДНР» во Франции. В апреле 2019 года его обвинили в сутенерстве и арестовали.