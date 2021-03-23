Международная комиссия юристов в ООН призвала украинские власти воздерживаться от каких-либо действий, нарушающих принципы независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий председателя Конституционного суда Украины. Об этом заявили в КСУ.

«В суд 23 марта поступило письмо от Международной комиссии юристов в ООН, которым были проинформированы, что 22 марта в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека Международная комиссия юристов (МКЮ) призвала украинские власти создать условия, при которых будет гарантирована безопасность адвокатов и независимость судебной системы», - заявили в КСУ.

С соответствующим обращением к президенту Совета ООН по правам человека Нажат Шамим выступил представитель Международной комиссии юристов в ООН Массимо Фриґо.

Международная комиссия юристов, в частности, призывает Украину обеспечить быстрое, тщательное, беспристрастное и независимое расследование всех случаев нападений на адвокатов с последующим привлечением виновных к ответственности и воздерживаться от любых действий, нарушающих принципы независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий председателя Конституционного суда.

КС приводит неофициальный перевод этого обращения. «В Украине ряд адвокатов, включая тех, кто защищает права человека в судах и вне них, сталкиваются с угрозами, преследованиями и другими посягательствами на их безопасность… МКЮ также обеспокоена недавними попытками вмешательства правительства в независимость судебной власти в Украине», - говорится в обращении.

По информации суда, МКЮ одобряет отзыв президентского законопроекта, которым предполагалось лишение полномочий всех судей КС. «Однако вызывает беспокойство то, что после возбуждения уголовного дела против главы Конституционного суда, он был отстранен по решению президента Украины. Это решение, базирующееся на сомнительной правовой почве, подрывает независимость судебной власти», - говорится в обращении.

Таким образом, как подчеркивают в КС, МКЮ призывает Украину «обеспечить быстрое, тщательное, беспристрастное и независимое расследование всех случаев нападений на адвокатов с последующим привлечением виновных к ответственности и воздерживаться от любых действий, нарушающих принципы независимости судебной власти, а также отменить приостановление полномочий главы Конституционного суда».

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря 2020 президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.

А 26 февраля продлил срок отстранения на один месяц.