Министерство внутренних дел обнародовало перечень лиц, которые считаются причастными к совершению хулиганских действий во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента 20 марта.
Соответствующее видео со списком имен и фамилий опубликовано на YouTube-канале МВД, передает УНИАН.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, все «провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки».
«Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за нанесенный вред народному, государственному имуществу», – отметил он на своей странице в Facebook.
В министерстве убеждены, что акция не была мирной, ведь «организаторы заранее планировали столкновения и насилия».
«Гранецкий-Стафийчук Владислав задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК», – говорится на видео МВД.
«Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание по закону», - добавили в министерстве.
Среди перечисленных лиц:
- председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов,
- представитель ОО «Гонор» Алексей Билковский,
- председатель общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный,
- Денис Мищенко.
Полицейские также идентифицировали Вадима Адамова и представителя ОО «Гонор» Олега Кабезкого, но о вручении им подозрений речь не идет.
Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.
По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания.
Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.
Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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