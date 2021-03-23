Министерство внутренних дел обнародовало перечень лиц, которые считаются причастными к совершению хулиганских действий во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента 20 марта.

Соответствующее видео со списком имен и фамилий опубликовано на YouTube-канале МВД, передает УНИАН.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, все «провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки».

«Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за нанесенный вред народному, государственному имуществу», – отметил он на своей странице в Facebook.

В министерстве убеждены, что акция не была мирной, ведь «организаторы заранее планировали столкновения и насилия».

«Гранецкий-Стафийчук Владислав задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК», – говорится на видео МВД.

«Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание по закону», - добавили в министерстве.

Среди перечисленных лиц:

председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов,

представитель ОО «Гонор» Алексей Билковский,

председатель общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный,

Денис Мищенко.

Полицейские также идентифицировали Вадима Адамова и представителя ОО «Гонор» Олега Кабезкого, но о вручении им подозрений речь не идет.



Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение объявлено уроженцу Винницкой области Владу Сорду, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Также объявлено подозрение одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины.

Кроме того, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.