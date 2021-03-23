Вчера впервые с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажира столичной подземки.

Случай произошел около 9:00 на станции «Дворец спорта», сообщила пресс-служба предприятия.

Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции.

Дефибрилляторы в столичном метрополитене были размещены в мае прошлого года.

В 2020 году оборудования использовалось 10 раз, в 2021 – шесть.