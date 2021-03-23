Вчера впервые с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажира столичной подземки.
Случай произошел около 9:00 на станции «Дворец спорта», сообщила пресс-служба предприятия.
Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции.
Дефибрилляторы в столичном метрополитене были размещены в мае прошлого года.
В 2020 году оборудования использовалось 10 раз, в 2021 – шесть.
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