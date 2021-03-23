В Министерстве иностранных дел Украины расценивают намерения открыть представительства российской политической партии «Справедливая Россия - За правду» в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Российской Федерацией ситуации в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

«Российская власть продолжает открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания на данный момент неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле», - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина.

Он указал, что после незаконной раздачи паспортов граждан РФ населению ОРДЛО российские партии разглядели возможность получения политических дивидендов.

«Задекларированная цель представительского центра «Справедливой России» способствовать реализации избирательных прав «граждан России» - жителей временно оккупированных территорий - грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся активные дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму. Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований», - отметил Николенко.

Спикер МИД Украины подчеркнул, что РФ, наконец, должна начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права.

Ранее в партии «Справедливая Россия - За правду» сообщили, что председатель партии Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем председателя партии на территориях так называемых «Донецкой и Луганской народных республик». Жигулину поручено создать в Донецке представительский центр партии и организовать консультационный прием граждан, проживающих на территориях т.н. «ДНР» и «ЛНР».