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В Днипре с 25 марта вводятся строгие карантинные ограничения, идентичные предусмотренным для «красной зоны» эпидемиологической опасности, сообщил мэр города Борис Филатов.

«Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днипро пока еще не в «красной» зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть «до упора», а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения», - написал он в Facebook.

Филатов отметил, что город постарается сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и «уже продумываем механизм компенсации из местного бюджета».

«Мы не теряли время зря и готовились к очередной волне эпидемии, проводя кислородную разводку, устанавливая в больницах бесперебойное питание и закупая дополнительные объемы лекарств. Мы надеемся на ваше понимание, гражданскую зрелость и соблюдение элементарных противоэпидемиологических мер», - отметил Филатов.
ForUm

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