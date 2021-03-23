также в разделеОбщество
23 марта. Картина дня 10
В ЕС осудили указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в Крыму 13
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 10
В Киеве анонсировали рейды на маршрутки, нарушающие карантин 13
Вступление в ЕС поддерживают 59% украинцев 9
Степанов: Недоверие к вакцинам наблюдается во всем мире 11
Еще в одной области вводят красный уровень карантина 32
Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 5 лет тюрьмы 10
На Херсонщине временно запретили препарат, от которого погибли птицы 9
МВД назвало имена причастных к беспорядкам возле ОП 51
Стерненко: Участника акции под ОП отправили под домашний арест 12
В «красных» зонах запретили ходить по паркам и улицам без масок 24
По факту событий на акции под ОП завели еще одно дело 12
Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе 19
Госкино просит украинцев выбрать фильмы к 30-й годовщине Независимости 13
Днипро вводит строгие карантинные меры 21
Контрразведка СБУ задержала на Харьковщине боевика «ЛНР» 12
Степанов о COVID-19: Ситуация ухудшается 32

В Министерстве внутренних дел заявили, что за отсутствие защитной маски на улице будут штрафовать только тех граждан, которые являются злостными нарушителями.

Об этом заявил замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, передает «Сегодня».

«Работа не будет направлена на штрафование, на наказание граждан. Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих», – рассказал он.

По его словам, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

«Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования в красных зонах без защитных масок.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги