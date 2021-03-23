В Министерстве внутренних дел заявили, что за отсутствие защитной маски на улице будут штрафовать только тех граждан, которые являются злостными нарушителями.

Об этом заявил замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, передает «Сегодня».

«Работа не будет направлена на штрафование, на наказание граждан. Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих», – рассказал он.

По его словам, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

«Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет министров запретил ходить на территориях общего пользования в красных зонах без защитных масок.