Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях не установлено, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

«Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным – Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области», - говорится в сообщении.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня «красных зон».

Сейчас Укрзализныця вместе с местными ОГА, МИУ и Минздрав готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.

Напомним, 22 марта Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для «красных зон».

Следовательно, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень «красных зон». Со своей стороны Укрзализныця сразу же будет предлагать спецрейсы в такие регионы с целью предотвращения неконтролируемой перевозки пассажиров, которые вынуждены срочно покинуть регион.