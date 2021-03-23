Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 25 марта вводит во Львовской области красный уровень эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 25 марта 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровень эпидемической опасности», – написал он.

Напомним, сейчас в красную зону эпидопасности по COVID-19 входят Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области и Киев.

В Украине по состоянию на 23 марта 2021 года зафиксировано 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.