Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества.

В Киеве на улице Банковой прошла акция протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением Стерненко.

Фото: УНИАН

В Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров.

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон.

Сегодня, 23 февраля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 26 февраля в Ивано-Франковской области красный уровень эпидемической опасности и усилить ограничительные меры.

Трем бывшим топ-менеджерам Приватбанка сообщили о подозрении в растрате 136 млн гривен. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Ситуация с запасами угля на складах украинских ТЭС остается критической, сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Также в Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса производства Pfizer / BionTech.

Очередная жалоба Украины против РФ поступила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила во вторник пресс-служба институции, где уже на рассмотрении находится четыре жалобы Украинского государства против РФ.

На Донбассе 22 февраля в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих.

В результате столкновения на улице Городоцкой во Львове травмированы четверо полицейских.

В биосферном заповеднике «Аскания-Нова» произошли новые случаи гибели птиц.