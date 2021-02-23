В Киеве на улице Банковой проходит акция протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением активиста Сергея Стерненко.

На Банковой собрались около 500 человек, некоторые из них подошли непосредственно к воротам Офиса президента со стороны ул. Институтской, передает УНИАН.

Проход по ул. Банковой пока открыт, однако правоохранители проверяют нет ли у людей оружия и других запрещенных и опасных предметов.

Участники акции выкрикивают лозунги «Свободу патриотам!», «Аваков черт», «Зелю долой!» и «Стерненко свободу!»

Вход на территорию офиса президента охраняют четыре шеренги правоохранителей в спецобмундировании. Также непосредственно возле ОП находятся около 100 правоохранителей.

Участники акции пытаются попасть во двор перед Офисом президента, однако правоохранители их не пускают.

Митингующие выкрикивают «Пропускай!». Сейчас количество полицейских увеличилось, они усиливают свои ряды, чтобы вытолкнуть участников акции, которые кричат «Позор!».



Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.