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В Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield), сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации», - написал министр.

Ранее сегодня вакцину зарегистрировали в Украине.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.
ForUm

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