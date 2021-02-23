В Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield), сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации», - написал министр.

Ранее сегодня вакцину зарегистрировали в Украине.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.