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В результате столкновения на улице Городоцкой во Львове травмированы четверо полицейских, сообщила пресс-служба облглавка.

Следователи начали уголовное производство.

Около 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Городоцкой группа неизвестных лиц проводит акцию.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, сотрудники батальона полиции специального назначения, инспекторы групп превентивной коммуникации полиции Львовщины, а также патрульные полицейские и бойцы тактико-оперативной роты Управление патрульной полиции Львовской области.

На месте происшествия правоохранители обнаружили около 60 человек, которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка. Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события.

По данному факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции, за процессуального руководства Львовской местной прокуратуры №2, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
ForUm

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