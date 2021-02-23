На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих, сообщило командование 58-ой отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

«22 февраля во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара», - сообщили в бригаде.

Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы.

Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где от полученных травм скончался», - говорится в сообщении.