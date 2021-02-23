Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества, передает Радио Свобода.

Судья Виктор Попревич 23 февраля признал активиста виновным по всем статьям, то есть в похищении человека по предварительному сговору лиц и незаконном хранении оружия. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения содержание под стражей. Стерненко назвал приговор «продиктованным Офисом генерального прокурора. Активисты встретили решение суда криками «Ганьба».

Среди обоснований своего решения судья назвал то, что Стерненко «негативно относится» к партии, к которой принадлежал похищенный – идет о партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемого по делу Руслану Демчуку. На суд в поддержку активиста приехали бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, народный депутат Гео Лерос, часть участников акции приехали из других городов.

Сергея Стерненка, на тот момент - лидера одесской ячейки праворадикальной организации «Правый сектор», а также координатора «Правого сектора» в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука задержали в сентябре 2015 года. Их обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в апреле 2015 года. Впоследствии обоих освободили под залог. Стерненко также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, которое он, по его словам, добровольно отдал правоохранителям.

Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Он также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесения ранений Андрею Исайкулу - Стерненко утверждает, что действовал в рамках законного самозащиты. Это дело сейчас также слушается в Приморском суде Одессы.