Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

В принятом законе учтено предложение президента Украины относительно исключения из абзаца второго подпункта 1 пункта 1 раздела I Закона таких предложений: «Если должность министра вакантна, запрещается возложение на первого заместителя министра и заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 части второй статьи 8 настоящего Закона. Если должность министра вакантна более 60 дней, запрещается возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 1 (кроме возглавления министерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14 , 15, 21, 24, 27 части второй статьи 8 настоящего закона, а также пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 части второй статьи 18 настоящего закона.

Запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой Украины текущего созыва.

Законом также исключены из пункта 1 раздела II «Заключительные и переходные положения» слова «кроме абзацев четвертого и пятого подпункта 1 пункта 1 раздела I данного Закона, которые вступают в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего Закона».

Предложения президента Украины в закон зарегистрированы под №4531.

Напомним, конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле прошлого года из-за пандемии коронавируса – работников нанимали по контракту.

В июле Верховная Рада утвердила проект закона о возобновлении конкурсов, но президент Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

16 февраля Рада приняла закон, которым восстановлены конкурсы на занятие должностей государственной службы

Зеленский вернул в парламент этот закон со своими предложениями.