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В Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.

Сейчас на месте началось эпизоотическое расследование. Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:

  • кряква - 38;
  • утка огарь (краснокнижная) - 32;
  • грачи - 75;
  • галки - 42.

По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.  

Напомним, в начале января в Аскании Новой погибли более 180 краснокнижных серых журавлей. Это была стая птиц, которая залетела в заповедник еще в декабре, а зерном, вероятнее всего, отравилась за его пределами.  
ForUm

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