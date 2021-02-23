В Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.
Сейчас на месте началось эпизоотическое расследование. Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:
- кряква - 38;
- утка огарь (краснокнижная) - 32;
- грачи - 75;
- галки - 42.
По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, в начале января в Аскании Новой погибли более 180 краснокнижных серых журавлей. Это была стая птиц, которая залетела в заповедник еще в декабре, а зерном, вероятнее всего, отравилась за его пределами.
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