В Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса производства Pfizer/BionTech.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве, передает УНИАН.

«Вакцинация в Украине будет добровольной и вакцинация будет проводиться зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19 – это CoviShield (AstraZeneca), рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрированная вакцина Pfizer», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

В этот же день вакцину зарегистрировали в Украине.