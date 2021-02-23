В Украине зарегистрирована вакцина от коронавируса производства Pfizer/BionTech.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве, передает УНИАН.
«Вакцинация в Украине будет добровольной и вакцинация будет проводиться зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19 – это CoviShield (AstraZeneca), рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрированная вакцина Pfizer», - заявил он.
Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
В этот же день вакцину зарегистрировали в Украине.
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