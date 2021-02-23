Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в красной зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В оранжевой зоне – Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.
Остальные области - в желтой зоне.
Напомним, 17 февраля Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив с 24 февраля его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.
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