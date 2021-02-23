также в разделеОбщество
Ляшко: Всю вакцину от COVID-19 не будут использоваться сразу
В Украине потеплеет до +15С 6
В Минздраве рассказали, сколько будет действовать иммунитет после COVID-вакцинации 8
С 26 февраля на Прикарпатье вводят красный уровень эпидопасности 9
Адвокат: Зеленский предлагал Стерненко должность 11
У «Белой книги» украинской разведки, которая разозлила Кремль, появился русский перевод 16
В Кривом Роге полицейского задержали на взятке 12
Аваков просит НБУ выпустить монету с изображением Василия Слипака 12
В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Pfizer 18
Александр Вилкул не покупал «Днепромлын» 15
Минздрав: Вакцинация от COVID-19 стартует 24 февраля 17
Группа налоговиков вывела из госбюджета более 3 млн налогов 14
Кабмин перенес начало дополнительных выплат пенсионерам 55
На здании Харьковского горсовета установят мемориальную доску Кернесу 18
Активиста «крымской весны» задержали при въезде в Украину 18
Бывшего топ-менеджера Укрзализныци разоблачили на хищении миллионов 28
В Украину прибыл самолет с вакциной 41
Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы за похищение человека 333

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в красной зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне – Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные области - в желтой зоне.

Напомним, 17 февраля Кабинет Министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив с 24 февраля его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
23
Теги