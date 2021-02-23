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Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», - говорится в документе.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

Магомедов был старшим трейдером ИК «Киев Секьюритиз Групп», членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании «Проспект-Инвестментс», был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву.

В 2016 году участвовал в конкурсе на председателя правления Национального депозитария Украины.

Стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. 3 июня 2020-го как представитель президента вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка.
ForUm

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