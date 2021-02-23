Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине начнется уже завтра, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНИАН.

По его словам, завтра утром 11 автомобилей будут развозить вакцину по областным складам. Первыми препараты получат Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Сначала вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады - они поедут в учреждения здравоохранения, которые помогают ковидным больным. Первыми прививку получат медики.

Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

В этот же день вакцину зарегистрировали в Украине.