Сегодня, 23 февраля, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 26 февраля в Ивано-Франковской области красный уровень эпидемической опасности и усилить ограничительные меры, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

«Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространенин болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в Ивано-Франковской области с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилась в 6 раз, а за последнюю неделю прирост составляет 30%.

«Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный Кабинетом Министров показатель (60 человек на 100 тыс. населения). Ивано-Франковская область остается единственной областью в Украине, где заполняемость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом дополнительно развернутых коек», - отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что несмотря на один из самых высоких показателей обеспеченности коек по стране, в Ивано-Франковской области реанимационные койки заняты на 82%, а почти в половине больниц - на 100%.

В связи с этим государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести с 00 часов 00 минут 26 февраля красный уровень эпидемической опасности с теми ограничениями, которые предусматриваются действующим постановлением №1236. Дополнительно к этим ограничениям будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Глава правительства дал поручение председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить привлечение медицинских работников для проведения температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригады экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за чрезвычайно высокого уровня взаболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 сложилась сложная ситуацию с заполнением койко-мест в больницах.

На Прикарпатье принято решение развернуть временный госпиталь.

В области с 22 февраля введена так называемая красная зона карантина.

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон в Украине, которые будут действовать с 24 февраля.