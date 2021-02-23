Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield.

«Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована», - подчеркнули в Минздраве.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.