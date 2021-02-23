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Ситуация с запасами угля на складах украинских ТЭС остается критической, сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В частности, по состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тыс. тонн, из них газового угля - в 11,2 раза до 190,4 тыс. тонн, антрацитового - в 3,3 раза до 110,7 тыс. тонн. В компании отметили, что запасы угля на складах ТЭС составляют лишь 34% от минимально необходимых запасов. При этом, около 51,6% запасов угля (155,5 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

В то же время, сообщается что к концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились лишь на 1% (-1,8 тыс. тонн), тогда как антрацитового - на 8,7% (-10,5 тыс. тонн).

Напомним, председатель правления Укрэнерго Роман Кудрицкий сообщил, что в нынешнем отопительном сезоне побит рекорд по числу энергоблоков ТЭС, выведенных в аварийный ремонт. В самый разгар отопительного сезона, в аварийном ремонте находятся 12 энергоблоков ТЭС. Из них 11 принадлежат ДТЭК.

В Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг заявили, что ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций остается критической и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.
ForUm

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