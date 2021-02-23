Трем бывшим топ-менеджерам «Приватбанка» сообщили о подозрении в растрате 136 млн гривен, информирует генпрокурор Ирина Венедиктова.

«22 февраля 2021 мной согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам ПАО КБ «Приватбанк» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины). В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления «Приватбанка», который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены», - написала она в Facebook.

Бывшему председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных лиц банка, осознавая, что ПАО КБ «Приватбанк», с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривни к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и доп5олнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», которым установлено, что сделки, которые осуществляются со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями. Для прикрытия растраты денежных средств «Приватбанка» трое экс-чиновников решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле поддельное «задним числом», и решения кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения «о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривни к доллару США» с 2013 года.

Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.