Санкции США против газопровода «Северный поток-2» привели к тому, что по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в этом проектt. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 22 февраля, докладе Государственного департамента США в Конгресс, передает DW.

Среди этих компаний, в частности, называются страховая группа Zurich Insurance Group и строительная компания Bilfinger.

«Государственный департамент проводил широкие консультации с правительствами иностранных государств через демарши, последовательную работу с послами и высокопоставленными чиновниками в европейских столицах и встречи со странами-членами ЕС и другими соответствующими европейскими странами в феврале 2021», - говорится в докладе.

Государственный департамент считает, что «Северный поток-2» несет угрозу трансатлантической безопасности, делая Европу слишком зависимой от российских источников энергии.

Как сообщил 22 февраля представитель Госдепа Нед Прайс, США наложили санкции на российскую компанию «КВТ-Русь», которая способствует работе трубоукладочного судна «Фортуна», которое привлечено к строительству «Северного потока-2». Впрочем, упомянутые в докладе 18 компаний, прекративших работу над газопроводом, не подпали под санкции, подтвердил Прайс. «Они не подверглись американским санкциям именно потому, что продемонстрировали свою добрую волю (выйдя из проекту. - Ред.)», - отметил он.

«Давайте предоставим Владимиру Путину шанс провести свободные выборы в Государственную думу этой осенью (19 сентября 2021 года. - Ред.) с разрешением для оппозиции принимать в них участие. А до того, давайте остановим строительство газопровода «Северный поток-2», - сказал Прайс.

Напомним, в начале февраля российская сторона заявила о возобновлении работ на недостроенном участке газопровода Nord Stream 2 в водах Дании. При этом было задействовано судно «Фортуна».

Сейчас завершено 94% работ по строительству трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией. Недостроенными остаются около 150 км. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 года из-за принятого в США закона, который предусматривает санкции против компаний, привлеченных к проекту.

В начале 2021 года США приняли еще один законодательный акт, который предусматривает расширение санкций против участников Nord Stream 2. Его положения были вписаны в текущий закон об ассигнованиях на национальную оборону США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.