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В Балтийском море, в водах Дании, возобновились работы по укладке труб для газопровода «Северный поток-2», сообщает DW.

Российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода «Северный поток-2» неподалеку от датского острова Борнхольм.

Отмечается, что по информации компании-оператора газопровода, строительство ведется в соответствии с полученными ранее согласованиями. Достройку ведет российская баржа-трубоукладчик «Фортуна».

По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны оказать поддержку «Фортуне».

Напомним, правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание «Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода. 

 
ForUm

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